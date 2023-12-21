وفاة الفنان عبدالله مراد مدير السيرك القومي الأسبق

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان عبد الله مراد، مدير عام السيرك القومي الأسبق.

وكتب البيت الفني للمسرح عبر حسابه على فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم، ينعى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وجميع العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان القدير الدكتور عبدالله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق، نشاطر الأحزان أسرة الفنان الراحل في وفاة المغفور له بإذن الله".

والفنان عبدالله مراد بدأ مسيرته الفنية في السيرك القومي عام 1960، وعمل في العديد من العروض الفنية، وفي عام 1992، تولى الراحل إدارة السيرك القومي، وحقق العديد من الإنجازات، أبرزها تطوير العروض الفنية وإقامة العديد من العروض الفنية في مصر والعالم العربي.