الهلال الأحمر المصري: آلاف الشاحنات مكدسة بمعبر رفح بسبب التعنت الإسرائيلي

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر المصري «يواصل العمل ليلا ونهارا منذ السابع من أكتوبر وعلى مدار ما يقارب 3 أشهر؛ لاستلام وإيصال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة».



وأعلن خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، عبور 70 شاحنة مساعدات إنسانية الخميس عبر معبر كرم أبو سالم وكذلك معبر العوجة إلى الجانب الفلسطيني.



ولفت إلى استمرار حكومة الاحتلال في عدم الوفاء والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية عبر إعاقة وعرقلة عبور المساعدات، قائلا: «لدينا آلاف الشاحنات المكدسة من مدينة العريش وحتى معبر رفح».



وأشار إلى تعمد الجانب الإسرائيلي إعاقة حركة المرور من خلال «تفتيش الشاحنات داخل معبر العوجة ثم العودة إلى معبر رفح لأكثر من 90 كيلو»، لافتا إلى تعطل حركة مرور المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم في أعقاب استهدافه من الجانب الفلسطيني بواسطة جيش الاحتلال.



وأكد استقبال الأشقاء في الجانب الفلسطيني 500 شاحنة يوميا محملة بالبضائع عبر معبر رفح البري قبل أحداث السابع من أكتوبر، مع استمرار العمل بمعبر رفح لاستقبال المصابين والجرحى.