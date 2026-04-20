قتال مخطط له يتحول إلى إطلاق نار جماعي في متنزه بولاية نورث كارولينا الأمريكية

تحول قتال مخطط له بين مجموعة من الشباب إلى إطلاق نار جماعي في متنزه بولاية نورث كارولينا الأمريكية صباح اليوم الاثنين، حيث تبادل عدة أشخاص إطلاق النار على بعضهم البعض.

وذكرت الشرطة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إطلاق النار الجماعي حدث في الساعة العاشرة صباحا في متنزه لينباش بارك قرب مدرسة جيفرسون المتوسطة في مدينة وينستون سالم.

ولم تحدد الشرطة عدد ضحايا إطلاق النار، وذكرت أن المشتبه بهم مازالوا هاربين.

وأشار مكتب التحقيقات في نورث كارولينا إلى أن إطلاق النار لم يحدث في المدرسة التي تم إغلاقها لحين تأمين المكان بعد وقوع إطلاق النار.