تركي آل الشيخ يكشف عن مسلسل الأمير من بطولة أحمد عز وإخراج ستيفن هوبكنز

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل مسلسل «الأمير»، من فكرته، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، وهو من إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، ومن المقرر أن يتم تصويره بين القاهرة والرياض، على أن يتم طرحه العام المقبل.

ونشر تركي آل الشيخ البوستر الأولي للمسلسل، عبر حسابه على «فيسبوك» معلقا: «مسلسل “الأمير” واحد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية القادمة.. برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، ومن إنتاج استوديوهات صله وشاهد MBC.. بطولة النجم أحمد عز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، ومن إخراج العالمي ستيفن هوبكنز، فكرة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار الكاتب الكبير صلاح الجهيني».

وتابع: «عمل مختلف بتفاصيله وإنتاجه.. أكشن وتشويق بمعايير عالمية.. التصوير بين الرياض والقاهرة، وتجربة إن شاء الله تليق بالجمهور العربي.. نشوفكم في 2027 حصريًا على شاهد».

يشار إلى أن أحمد عز ينتظر حاليا عرض أحدث أفلامه «الكلاب السبعة»، بمشاركة كريم عبد العزيز، ويضم العمل في بطولته كلا من مونيكا بيلوتشي، وهنا الزاهد، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وسلمان خان، وسيد رجب، وناصر القصبي، وماكس هوانج، وشاديبو، وسانجاي دوت، وهو قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج عادل العربي، وبلال فلاح.