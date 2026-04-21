انطلاق الإعلان التشويقي لفيلم الكراش من بطولة أحمد داود

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الكراش"، من بطولة أحمد داود، الإعلان التشويقي للعمل، المقرر طرحه يوم 11 يونيو المقبل بدور العرض السينمائية.

الفيلم ينتمي لفئة الكوميديا الرومانسية، وهو من بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



يشار إلى أن أحمد داود ينتظر عرض فيلم «إذما» في موسم عيد الأضحى، ويشاركه بطولة العمل كلا من سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.



ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.