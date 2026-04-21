نيويورك تايمز: تعليق زيارة فانس إلى إسلام آباد

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء، بتعليق مؤقت لزيارة نائب الرئيس جيه دي فانس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، المرتقبة للمشاركة في المحادثات المحتملة مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، قوله إن قرار التعليق جاء نتيجة "عدم استجابة طهران لمواقف التفاوض الأمريكية"، لكنه أشار إلى أن الزيارة "قد تُعاد جدولتها في أي وقت".

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق حول الموضوع، لكن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن فانس انضم إلى اجتماع سياسي بالبيت الأبيض برئاسة الرئيس دونالد ترامب، ولا يزال الاجتماع مستمرا.

وفي 11 أبريل الجاري، استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، دون التوصل إلى اتفاق.

وأمس الاثنين، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن وفد طهران لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قبل رفع الأسطول الأمريكي الحصار البحري عن مضيق هرمز.

وأعلنت طهران، الثلاثاء، أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات، وذلك بسبب "التصريحات والسلوكيات المتناقضة" من جانب الولايات المتحدة، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي.

والثلاثاء، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن بلاده ستبرم اتفاقا "جيدا جدا" مع إيران، معتبرا أن الإيرانيين "ليس لديهم خيار آخر"، ملوحا باستئناف القصف حال فشل المفاوضات.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.



