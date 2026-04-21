نائبة ديمقراطية عن فلوريدا بالنواب الأمريكي تقدم استقالتها وسط تحقيق

قدمت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا شيلا تشيرفيلوس - ماكورميك، استقالتها اليوم الثلاثاء، قبل أن يفرض مجلس النواب عقوبة ضدها في تحقيق بشأن الأخلاقيات.

وكان أعضاء لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، يستعدون اليوم لدراسة العقوبة التي ستوصي بها بعدما خلصوا إلى أنها ارتكبت 25 مخالفة لقوانين المجلس والمعايير الأخلاقية، بما في ذلك انتهاك قوانين تمويل الحملات.

ودعا النواب الجمهوريون، بالفعل إلى فصل تشيرفيلوس- ماكورميك. كما تواجه اتهامات جنائية فيدرالية بسرقة خمسة ملايين دولار من أموال مخصصة للتخفيف من كارثة فيروس كورونا واستخدام الأموال في شراء أشياء مثل قرط ألماس أصفر زنته ثلاثة قيراط.

ودفعت تشيرفيلوس - ماكورميك ببراءتها من التهم الجنائية كما ذكرت أنها غير مذنبة في انتهاك المعايير الأخلاقية أيضا.