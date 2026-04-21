ميلوني ترد على انتقادات ترامب: الشجاعة تعني التعبير عن رأيك

حافظت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على هدوئها في مواجهة الانتقادات الحادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حديث على هامش معرض للأثاث في ميلانو اليوم الثلاثاء، قالت ميلوني، إنها لم تشعر "بخيبة الأمل" من كلماته، لكنها كانت تتوقعها.

وينبع الخلاف من انتقادات ترامب اللاذعة لدعوات بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر المتكررة للسلام، ووصفت ميلوني هذه الانتقادات بأنها "غير مقبولة".

واتهمها ترامب، بعد ذلك بالافتقار إلى الشجاعة وأعلن أنه "أصيب بصدمة" منها، وأنها "لم تعد نفس الشخص".

وفي معرض الأثاث، أكدت رئيسة الوزراء، أنها عبرت فقط عن رأيها.

وقالت: "أعتقد أن الشجاعة تعني التعبير عن رأيك حتى عندما تختلف، وأن الصداقة تعني التعبير عن رأيك حتى عندما تختلف" مع الشخص الآخر.

وأضافت ميلوني: "هذا لا يغير دعمي الثابت للوحدة الغربية، ولا يغير العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة.. ومع ذلك، فأنا شخص معتادة على التعبير عن رأيي".

وردا على سؤال، قالت ميلوني، أيضا إنها لم تتحدث مع الرئيس الأمريكي "مؤخرا".