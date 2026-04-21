تركيا: يجب محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة في فلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت الخارجية التركية، المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها المستمرة في فلسطين، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، الثلاثاء، بشأن تصاعد "إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة "ندين بشدة الهجمات الإرهابية وعمليات قتل المدنيين الفلسطينيين التي نفذها مستوطنون إسرائيليون غير شرعيين في مواقع مختلفة من الضفة".

وذكرت أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشجع إرهاب المستوطنين من خلال سياساتها الاحتلالية والإبادة الجماعية، التي تهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني، وتستهدف جهود إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وختمت: "نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها المستمرة في فلسطين، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء".

والثلاثاء، أستشهد 4 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفلان، جراء اعتداءات للمستوطنين وإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق، اثنان منهما في قرية المغير شرق رام الله، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.