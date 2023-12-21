التحقيق مع مبيض محارة قتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بالحوامدية

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة إقدام مبيض محارة على إنهاء حياة صديقه بعد تعثره في سداد ديونه بمنطقة الحوامدية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم، ملك صديق المجني عليه مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بالشقة محل البلاغ.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن المجني عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ، وأنه دائم التردد عليه.

وفي تاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها مالك الشقة بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأن المتوفي مدين له بمبلغ مالي وأنه دائم التهرب منه، وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم من المجني عليه بالمبلغ المالي حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض سكين، محدثاً إصابته التي أدت لوفاته ولاذ بالهرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.