 سيميوني يفك العقدة.. أتلتيكو مدريد يقهر برشلونة في ملعبه ويشعل الليجا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيميوني يفك العقدة.. أتلتيكو مدريد يقهر برشلونة في ملعبه ويشعل الليجا

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 12:05 ص

تمكن نادي أتلتيكو مدريد من تحقيق فوزا ثمينا على برشلونة في أرضه بهدفين لهدف، لحساب الجولة الثامنة عشر من الليجا.

وبات هذا الفوز هو الأول لدييجو سيميوني في مسيرته على برشلونة في ملعبه بالليجا، والأول له على هانز فليك والأول كذلك لأتلتيكو منذ عام 2006.

أهداف المباراة جاءت عن طريق بيدري في الدقيقة ٣٠ وضع البارسا في المقدمة، قبل أن يتعادل دي بول للأتلتي بالدقيقة ٦٠، ويخطف سورلوث هدف الفوز الثمين والقاتل بالدقيقة ٩٦ للضيوف.

الفوز هو الثاني عشر لأتلتيكو على التوالي بالليجا ورفع رصيده للنقطة ٤١ في الصدارة من ١٨ مباراة، بينما تراجع برشلونة للمركز الثاني برصيد ٣٨ نقطة من ١٩ مباراة.


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