الكشف عن هوية منذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورج الألمانية

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قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن منفذ الهجوم على سوق الكريسماس في ماجدبورج الألمانية هو طبيب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 50 عاما.

وألقت الشرطة الألمانية على المنفذ بعد الحادث مباشرة.

وأظهرت لقطات مصورة انطلاق السائق بسيارته من نوع BMW وسط الحشود في سوق بيع هدايا الكريسماس.

وبحسب الشرطة الألمانية، اخترقت السائق السوق بمسافة 400 متر داخل سوق عيد الميلاد.

فيما ذكرت دويتشه فيله الألمانية أن الرجل يحمل وضع الإقامة الدائمة وأنه يعيش في ألمانيا منذ عام 2006. كما أنه استخدم سيارة مستأجرة في الهجوم.

وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، بسقوط 11 قتيلاً على الأقل ونحو 80 مصابا، في حادثة الدهس.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان على منصة «إكس»، إن حادثة الدهس في سوق الميلاد تثير أسوأ المخاوف.

وأضاف شولتس: «أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نقف إلى جانبكم وإلى جانب شعب ماغديبورغ. أتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المتفانين في هذه الساعات العصيبة».