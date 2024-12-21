العراق وسلطنة عمان يدعوان إلى ترسيخ الاستقرار في سوريا

دعا العراق وسلطنة عمان، اليوم السبت، إلى ضرورة تنسيق المواقف بين الدول العربية من أجل ترسيخ الاستقرار في سوريا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني استقبل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، الذي يزور العراق حاليا لترؤس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العراقية العمانية المشتركة على مستوى وزراء خارجية البلدين.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد التباحث في آخر تطورات المنطقة العربية والأحداث على الساحة السورية وضرورة تنسيق المواقف بين الدول العربية من أجل ترسيخ الاستقرار وتأكيد ما دعا إليه العراق من حفظ سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها.

كما دعا العراق وعمان إلى "حماية التنوع الإثني والاجتماعي والثقافي للشعب السوري ودعم خياراته الحرّة".

كما تم بحث تداعيات استمرار العدوان على غزّة، وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وضرورة جهود ترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكر البيان أن الجانبين أكدا على ضرورة تقوية الروابط بين البلدين وتعزيز التبادل الإقتصادي والتجاري الثنائي ولاسيما بقطاع المشتقات النفطية.

وبحسب البيان، فإن رئيس الحكومة العراقية تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق، تضمنت الدعوة لزيارة السلطنة والإشادة بما وصلت اليه العلاقات الثنائية من تطور، والرغبة في توسعة آفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والعُماني.