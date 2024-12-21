وفاة جورج إيستام الفائز بكأس العالم مع إنجلترا

ذكر تقرير إعلامي أن جورج إيستام، أحد أعضاء المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المتوج بكأس العالم 1966، توفى عن عمر 88 عاما.

ولم يلعب إيستام مع المنتخب الإنجليزي في البطولة التي توج بها في 1966، ولكن اللاعب الذي لعب في مركز الجناح، كان ضمن قائمة الفريق التي فازت باللقب الوحيد للبلاد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إيستام، المولود في بلاكبول، قضى معظم مسيرته في فرق نيوكاسل، وآرسنال وستوك، كما ترك إرثا كبيرا باعتباره الرجل الذي حارب ما يسمى ب "عقود العبودية".

مشاركة إيستهام في قضية بالمحكمة خلال عام 1963، والتي طورت من حرية اللاعبين في الانتقال بين الأندية، أدت إلى إصلاح سوق الانتقالات البريطاني.

كان فريق ستوك هو الوحيد، الذي توج معه إيستام بلقبه الوحيد، حيث سجل هدف الفوز في نهائي كأس الرابطة على تشيلسي عندما فاز (2-1) في عام 1972 ليمنح ستوك أول لقب كبير له.

وأعلن ستوك وفاة إيستام على الموقع الرسمي حيث ذكر النادي: "عائلة نادي ستوك سيتي لكرة القدم تعرب عن حزنها الشديد لوفاة أسطورة النادي جورج إيستام عن عمر 88 عاما.

وأضاف: "تعاقد ستوك مع إيستام مقابل 35 ألف جنية إسترليني، بعد وقت قصير من تتويجه مع المنتخب الإنجليزي ببطولة كأس العالم 1966".

وأكد: "لعب جورج مع النادي لمدة 8 مواسم في الدوري الممتاز الإنجليزي، ووصل للدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي مع الفريق".

وأشار البيان إلى أنه "يمكن أن يتذكره الجميع باعتباره الرجل الذي سجل هدف الفوز في نهائي كأس الرابطة عام 1972 عندما فاز ستوك على تشيلسي (2-1) في ويمبلي".

وأوضح: "سيرتدي ستوك شارات سوداء في مباراته أمام شيفيلد (يوم السبت) تكريما له.. أفكارنا مع عائلة وأصدقاء جورج في هذا الوقت الصعب".