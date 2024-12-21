25 ألف مشاهد لعروض مسرح المواجهة والتجوال في محافظة المنيا

هشام عطوة: حماس الجمهور وحفاوته الكبيرة تعكس شغف بالفن والوعي الثقافي

يواصل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، رحلته الثقافية الفنية عبر محافظات مصر، وبالتحديد في محافظة المنيا، حيث يشمل عروضًا مسرحية تسعى لتحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الوعي في أقاليم مصر المختلفة.

وكانت عروض مسرحية "توتة توتة"، انطلقت في عدد من قرى ومراكز بمحافظة المنيا، ومنها قرى شم القبلية، وجزيرة شارونة، ومنشأة الزعفرانة، وأبو الصفا، وتندة، بالإضافة إلى عروض في مسرح المحافظة والجامعة، وعرض خاص داخل حرم جامعة الأزهر.

وبلغ إجمالي العروض المنفذة في المحافظة تسعة عروض، جذبت حوالي 25.000 متفرج من مختلف الفئات العمرية، بمعدل حضور يومي يقدر بـ2500 مشاهد.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجيهات القيادة السياسية لنشر الثقافة والفن تحقيقا للعدالة الثقافية في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"حياة كريمة"، وتُنتج العروض المسرحية بالتعاون بين قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، بمشاركة فعاليات مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الدفاع والداخلية والتعليم، إضافة إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة والتحالف الوطني للعمل التنموي ومؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن، ويشرف علي المشروع المخرج محمد الشرقاوي كمدير لمشروع مسرح المواجهة والتجوال.

وأعرب المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته البالغة بردود الفعل الإيجابية التي حظي بها المشروع في محافظة المنيا، مؤكداً على أهمية هذا النوع من المشروعات في نشر الثقافة والفنون.

وقال: "تُعد محافظة المنيا محطة هامة في رحلتنا، حيث استقبلنا الجمهور بحماس وحفاوة كبيرة، مما يعكس شغفهم بالفن والوعي الثقافي".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتوصيل الفعاليات الثقافية إلى القرى والنجوع كافة لتحقيق حياة كريمة شاملة لجميع المواطنين، لنؤكد على حق كل مواطن في حياة كريمة تشمل جميع المناحي، بما في ذلك المناحي الثقافية، وهذا المشروع يعد خطوة حيوية تتميز بأهمية خاصة، إذ يساهم في تعزيز الثقافة والفنون في محافظات الصعيد، ويحقق رؤية القيادة السياسية في نشر الثقافة في كل مكان".

جدير بالذكر أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.

ومسرحية "توتة توتة" تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج سعيد منسى، واستعراضات محمد ميزو، ديكور أحمد جمال، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وماكياج محمد عادل، ومساعدي الإخراج جهاد محمد، ومحمد عبد الله، ⁠يمنى عصام، ومخرج منفذ أحمد ماهر، والإنتاج للبيت الفني للمسرح، ومسرح فرقة المواجهة والتجوال، والذي يديره الفنان محمد الشرقاوي.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين الشباب منهم: طارق عبدالعزيز، وشنودة جمال، ومحمد سلامة، وأيمن بشاي، وضحى محمد، ومنصور عبدالقادر، ونادين محمد، وإسراء حسن، ومتاوس مرقس، وحمزة عبدالله ، وأحمد كارم، ومحمد عبدالله، وعمرو سعيد، وچنى خلف، ومحمد عربي.