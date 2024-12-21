• الفنانة تشكر القائمين على المهرجان.. وتؤكد أهمية تكريم الفنانين ودعم الإبداع الفني

• دينا فؤاد تواصل تصوير "حكيم باشا" مع مصطفى شعبان.. وتعد الجمهور بمفآجات كبيرة

كرم مهرجان الأفضل لعام 2024 الفنانة دينا فؤاد، بعد تألقها فى دراما رمضان بمسلسل حق عرب.

وجاء تكريم الفنانة دينا فؤاد خلال حفل جوائز "الأفضل" تقديرا لمسيرتها الفنية، وتحديدا بعد تألقها في مسلسل "حق عرب" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً لافتا.

وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها بهذا التكريم، ووجهت الشكر للقائمين على الحفل على هذا التقدير، مؤكدة أهمية تكريم الفنانين ودعم الإبداع الفني.

وتواصل دينا فؤاد حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "حكيم باشا" مع الفنان مصطفى شعبان، حيث تقدم دور مفاجأة لجمهورها هذا العام ويتوقع أن يكون هذا العمل أحد أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني المقبل، حيث يجمع نخبة من النجوم.

كانت الفنانة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب الذى عرض رمضان الماضى، وتصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا.