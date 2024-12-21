ماذا أظهرت التحقيقات الإسرائيلية الأولية بشأن صواريخ الحوثيين على تل أبيب؟

أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو يحقق في الأضرار الناجمة عن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن على تل أبيب.

وأظهر التحقيق الأولي إطلاق 3 صواريخ اعتراضية من منظومتين دفاعيتين وفشلت في الاعتراض، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأوضح التحقيق أنه في البداية أطلق صاروخ من منظومة آرو حيتس الدفاعية خارج الغلاف الجوي وفشل في اعتراضه، مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدية أطلقت صاروخين اعتراضيين إضافيين وفشلا أيضا في اعتراض الصاروخ.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخين اعتراضيين اتجها نحو الصاروخ من اليمن وفشلا في إسقاطه ودمرا نفسيهما ذاتيا في الهواء.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن الجيش يحقق في سبب الفشل في اعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن فرق الإسعاف نقلت المصابين بجروح إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف، إثر سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على تل أبيب، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة فشل القبة الحديدية الإسرائيلية باعتراض صاروخ أطلق من اليمن.