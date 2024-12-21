 ماذا أظهرت التحقيقات الإسرائيلية الأولية بشأن صواريخ الحوثيين على تل أبيب؟ - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 12:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ماذا أظهرت التحقيقات الإسرائيلية الأولية بشأن صواريخ الحوثيين على تل أبيب؟

وكالات
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 12:11 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 12:11 م

أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو يحقق في الأضرار الناجمة عن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن على تل أبيب.

وأظهر التحقيق الأولي إطلاق 3 صواريخ اعتراضية من منظومتين دفاعيتين وفشلت في الاعتراض، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأوضح التحقيق أنه في البداية أطلق صاروخ من منظومة آرو حيتس الدفاعية خارج الغلاف الجوي وفشل في اعتراضه، مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدية أطلقت صاروخين اعتراضيين إضافيين وفشلا أيضا في اعتراض الصاروخ.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخين اعتراضيين اتجها نحو الصاروخ من اليمن وفشلا في إسقاطه ودمرا نفسيهما ذاتيا في الهواء.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن الجيش يحقق في سبب الفشل في اعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن فرق الإسعاف نقلت المصابين بجروح إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف، إثر سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على تل أبيب، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة فشل القبة الحديدية الإسرائيلية باعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك