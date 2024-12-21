كشف ملابسات العثور على عظام آدمية في مقابر بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 ديسمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من تربى - مقيم بالمنطقة- بعثوره على مجموعة من العظام الآدمية مختلفة الأحجام وغير مرتبطة ببعضها مجمعة ومصفوفة بإحدى المقابر محل عمله.



بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (المُبلغ وتربى آخر) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بحفر مجموعة من القبور لاستخراج عظام آدمية وقاما بنقلها لمحل العثور عليها حتى يتم اكتشافها من الأهالى لإثارة غضبهم على عاملين بذات المجال؛ لوجود خلافات بينهم لرغبتهما فى إقصائهما عن العمل من المقابر التىيعملون بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.