 زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة محافظة آوموري باليابان
الأحد 21 ديسمبر 2025 7:07 ص القاهرة
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة محافظة آوموري باليابان

د ب أ
نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 6:38 ص | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 6:38 ص

 ضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجة قبالة محافظة آوموري في شمال اليابان اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية  اليابانية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الهزة وقعت في تمام الساعة 10:29 صباحا بالتوقيت المحلي(0129 بتوقيت جرينتش) قبالة ساحل آوموري على المحيط الهادئ وعلى عمق 50 كيلومترا، وسجلت 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني المكون من 7 درجات.

ووقع مركز الزلزال عند خط عرض 7ر40 درجة شمالاً وخط طول 3ر142 درجة شرقاً.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد أي تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.


