388 شاحنة مساعدات ومواد بترولية تغادر معبر رفح إلى كرم أبو سالم دعما لغزة

غادرت 388 شاحنة مساعدات متنوعة، اليوم الأحد، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وصرح مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية، والسلال الغذائية، والخيام، والبطاطين، والمفروشات، والملابس الشتوية، والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ومنظمات الأمم المتحدة تحت إشراف الهلال الأحمر.

وضمت الشاحنات: 116 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و26 شاحنة من دولة الإمارات، و77 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و17 شاحنة من دولة قطر، و141 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و5 شاحنات غاز، و5 شاحنات سولار، وشاحنة واحدة بنزين.

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 18.847 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 245 ألف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 468 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 135 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 طنًا من السولار، و1.266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.