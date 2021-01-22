وقف التطعيم ضد كورونا في ماناوس البرازيلية لمدة 24 ساعة

أوقفت مدينة ماناوس عاصمة ولاية الامازون البرازيلية، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لمدة 24 ساعة على الأقل، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن البرازيل) الإخبارية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

ونقلت الشبكة عن مسؤوليين في إدارة بلدية المدينة القول إنه كان يتوجب على الإدارة مراجعة خطة التطعيم في ظل وجود عدد غير كاف من جرعات اللقاح التي حصلت عليها حكومة ولاية الأمازون والمقدرة بنحو 40 ألفا و 72 جرعة من إجمالي 282 ألفا.

كما تم إيقاف حملة التطعيم في مدينة توبا التابعة لولاية ساوباولو.

وفي الوقت نفسه ، أثارت قضية شقيقتين اتهمتا بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا نظرا لعلاقتهما الأسرية ضجة في مدينة ماناوس، إذ أن والد هاتين الفتاتين هو شخصية معروفة يشغل منصب مدير جامعة.

وتلقى ساسة ورجال أعمال وموظفون مدنيون في 11 ولاية برازيلية على الأقل ومنطقة العاصمة برازيليا جرعات من اللقاح، على الرغم من عدم انتمائهم إلى المجموعات ذات الأولوية المحددة، حسبما أفاد موقع (جي 1) الإخباري الإلكتروني.

وتعد البرازيل من بين البلدان الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا. وقد بدأت حملات التطعيم على مستوى الولايات يوم الاثنين الماضي.

وسجلت مدينة ماناوس، وهي عاصمة ولاية الأمازون ، مؤخرًا أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التي تم نقلها للمستشفيات، منذ أبريل 2020.

وتواجه العيادات في الولاية خطر نفاد إمدادات الأكسجين، لأنها تعالج الكثير من الحالات المصابة بمرض كوفيد-19.