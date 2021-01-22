جونسون: ارتفاع معدل الوفيات في بريطانيا ربما يكون مرتبطا بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الجمعة أن ارتفاع معدل الوفيات فى بريطانيا ربما يكون مرتبطا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة فى بريطانيا مؤخرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن جونسون قوله فى مؤتمر صحفى اليوم فى لندن إنه يتعين أن تستعد البلاد للانتظار لفترة طويلة قبل الخروج من حالة الإغلاق التى تواجهها حاليا فى إطار مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر خطورة مما كان يعتقد فى البداية.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بأن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي اكتشفت لأول مرة مؤخرا في بريطانيا ربما تكون أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد الأصلي.

وذكر أن هناك "بعض الدلائل" التي تشير إلى ذلك.

وظهرت هذه السلالة في مقاطعة كنت جنوب شرقي بريطانيا أواخر العام المنصرم وانتشرت بسرعة فائقة في لندن وأجزاء أخرى من البلاد.

تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر البلاد تضررا بالوباء في أوروبا، حيث يتم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة يوميا.

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت إغلاقا عاما للأنشطة الحياتية مصحوبا بقيود واسعة النطاق وإغلاق المدارس والمحال التجارية التي لا تدخل ضمن الأنشطة الضرورية.

وستتم مراجعة هذه الإجراءات في منتصف فبراير المقبل.