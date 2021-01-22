قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه أدى الأئمة اليوم، خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية بعنوان "النور في القرآن الكريم أسرار ودلالات"، بحضو عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.



وأدى المصلون صلاة الجمعة، وسط إجراءات واحتياطات احترازية، من حيث التباعد والالتزام بالكمامات دون زحام أو حدوث مخالفات، ولم تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.



وحذر وكيل الأوقاف بالإسكندرية، من التهاون فى تطبيق الاحتياطات الاحترازية مع الالتزام بغلق الزوايا، مشددا على أنه فى حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.