فنلندا تشدد من الضوابط الحدودية لإبطاء انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا

تفرض فنلندا حاليا قيودًا وضوابط أكثر صرامة بهدف إبطاء انتشار أى سلالات جديدة من فيروس كورونا فى البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا أوهيسالو قولها فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة إن فنلندا ستسمح فقط بالسفر المتعلق بالعمل بصورة أساسية ، مثل سفر سائقي الشاحنات وموظفي الرعاية الصحية وكذلك بالنسبة للقادمين لأسباب شخصية ملحة من دول منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي.



وأوضحت الوزيرة أن الهدف من ذلك هو تقليل عدد الركاب القادمين والسماح لمسؤولي الصحة بفحصهم جميعا.



وذكرت بلومبرج أنه وفقا للنظم الجديدة لن يتمكن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية السويدية والنرويجية من عبور الحدود بحرية كما كان الوضع فى السابق، وسيكون عليهم الخضوع للحجر الصحي لدى عبورهم.



وأكدت الوزيرة أنه سيكون بوسع الفلنديين دائما المغادرة والعودة إلى البلاد.