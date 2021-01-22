فقدان شخص أثناء ممارسته رياضة الغوص في ولاية جنوب أستراليا

ذكرت شرطة ولاية جنوب أستراليا أن شخصا يبلغ من العمر 32 عاما اعتبر في عداد المفقودين ، بعد أن كان يمارس رياضة الغوص في المياه الواقعة بولاية جنوب أستراليا أمس الخميس ، ويعتقد أن سمكة قرش هاجمته.

وأضافت الشرطة أن رجال الإنقاذ حددوا مكان "بذلة مبللة تالفة" اليوم الجمعة بعد أن عثروا على زعانف الغطس في الليلة السابقة والكل يعتقد أنها تخص الرجل المفقود.

وكان الرجل ، وهو من إقليم فيكتوريا، يمارس رياضة الغوص في المياه الواقعة قبالة ميناء ماكدونيل بجنوب شرق الولاية عندما فقد بعد ظهر أمس. ورصدت سمكة قرش بالمنطقة في ذاك الوقت تقريبا.