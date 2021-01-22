 مسئول بالجيش الليبي: اللجنة العسكرية 5 بلس 5 طالبت بخروج المرتزقة من ليبيا فورا - بوابة الشروق
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مسئول بالجيش الليبي: اللجنة العسكرية 5 بلس 5 طالبت بخروج المرتزقة من ليبيا فورا

الجيش الليبي - ارشيفية
الجيش الليبي - ارشيفية
طرابلس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 11:13 م
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية (5+5) طالبت، خلال اجتماعها في 20 يناير الجاري، بخروج جميع القوات الأجنبية، وكذلك جميع المرتزقة من البلاد فورا، وتفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به، وأيضاً توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء دول أو أشخاص.

وأضاف المحجوب -وفقا لموقع (ليبيا 24)- أن جميع الأطراف أكدت ضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وعودة الاستقرار إليها.

يذكر أن اللجنة العسكرية (5+5) اجتمعت بمشاركة ممثلين من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا.

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