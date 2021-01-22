 سانا تنشر صورا لأضرار الهجوم الإسرائيلي على حماة فجر اليوم - بوابة الشروق
الجمعة 22 يناير 2021 11:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

سانا تنشر صورا لأضرار الهجوم الإسرائيلي على حماة فجر اليوم

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 10:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 10:40 ص

نشرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صورًا من الأضرار التي لحقت بمنازل المدنيين جراء الهجوم الإسرائيلي على ‎حماة فجر اليوم.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماة، وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري سوري، إن الطيران الإسرائيلي «شن عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفًا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم»، مضيفًا: «وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها».

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك