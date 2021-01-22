 البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي اليكسي نافالني - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي اليكسي نافالني

اليكسي نافالني
اليكسي نافالني
أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 7:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 7:21 ص

 قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي اليكسي نافالني.
وأضافت ساكي - في مؤتمر صحفي، شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى لتمديد معاهدة (ستارت الجديدة) مع روسيا لمدة 5 سنوات.
وتابعت إن السعي لتمديد المعاهدة "لا يعني تجاهل التهديدات الروسية"، وأكدت أن بايدن يرغب في التحقيق بقضية الاختراق الاليكتروني والتدخل الروسي في الانتخابات.
وفي أعقاب الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن في وقت سابق اليوم، قالت متحدثة البيت الأبيض إن الرئيس "يؤكد أهمية التعاون بين الحزبين لمواجهة الأزمات والتعاون".
وأكدت أن هناك تقدماً في تثبيت مرشحي بايدن للمناصب الحكومية.
وأشارت ساكي إلى أن "التعاون بين الحزبين مهم؛ لأن البطالة وكورونا وغيرهما قضايا تهم جميع الأمريكيين".

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