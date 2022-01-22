واشنطن ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وسط توترات مع روسيا

أعلن مسؤولون اليوم السبت وصول شحنة من المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى كييف، مما يضيف جانبا جديدا إلى الوضع المتوتر أصلا الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بأنها تستعد لغزو جارتها الجمهورية السوفيتية السابقة.

وهبطت طائرة شحن أمريكية في مطار بالعاصمة كييف خلال الليل، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية هناك على تويتر اليوم السبت.

وكان على متن الطائرة 90 طنا "من المساعدات الفتاكة، بما في ذلك ذخيرة للمدافعين عن خط المواجهة في أوكرانيا". وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر بهذا الدعم.

ونشرت السفارة صورا تظهر الطائرة فى إثناء تفريغ حمولتها. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى من بين عدة شحنات.

جاء ذلك في نهاية أسبوع من التوتر الشديد، حيث بدا أن شن هجوم على أوكرانيا من جانب روسيا أمر أكثر ترجيحا.

ولم يسفر اجتماع عقده في جنيف وزير الخارجية الامريكي انتوني لينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف، عن التوصل لاتفاق، رغم أن الجانبين اتففا على مواصلة المحادثات.

كان الرئيس بايدن صرح بأن روسيا سوف تدفع ثمنا باهظا حال غزت أوكرانيا، ونفت موسكو نيتها القيام بذلك وبررت حشودها العسكرية على الحدود بتعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجوده في أوكرانيا.