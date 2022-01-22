أمير رمسيس يسخر من تعامل الجمهور مع الفنانات المصريات

علق المخرج أمير رمسيس، عبر حسابه بموقع فيسبوك، بشكل ساخر على أسلوب تعامل الجمهور مع الفنانات المصريات، وتعليقه على أدوارهن.



وقال رمسيس: "المتفرج المصري للممثلة المصرية: ما تمثليش شخصيات تصرفاتها مبتعجبنيش وإياكي والليدي ماكبث وامسحي كل أصحابك الولاد من على الفيسبوك ومفيش مرواح لعمتك لو عندها ولاد صبيان يا بيبي".



كانت منى زكي، حضرت العرض الخاص للفيلم في دبي، 17 يناير الجاري، قبل ثلاثة أيام من انطلاق عرضه على منصة نتفليكس، وذلك بحضور أبطال العمل الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والفنان الأردني إياد نصار، والفنانين عادل كرم، جورج خبّاز وديامان أبو عبود وفؤاد يمين بالإضافة إلى مخرج الفيلم وسام سميرة، ومن منتجين الفيلم محمد حفظي، والمنتج منفذ ميادة الحراكي.



و"أصحاب ولا أعزّ" أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس، ويعرض في ١٩٠ دولة مترجما إلى 31 لغة ومدبلج إلى 3 لغات، وتدور أحداثه حول سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.