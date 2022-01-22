مصطفى بكري: فيلم «أصحاب ولا أعز» يستهدف الأسر المصرية

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن شركة نتفلكس تستهدف الوطن العربي، متابعًا أن فيلم «أصحاب ولا أعز» يستهدف الأسر المصرية بسبب ما يثيره.

واستكمل، أن روسيا منعت شركة نتفلكس من عرض أي أفلام بها، وذلك بسبب ما تعرضه يخالف قيمها، مشيرًا إلى أن الفيلم تم كتابته من قبل 4 إيطاليين.

وطالب عضو مجلس النواب، بوقف التعامل مع شركة نتفلكس حفاظًا على الأسرة المصرية مما تعرضه، لافتًا إلى أن وزيرة الثقافة لن تقبل بعرض هذا الفيلم في مصر وذلك لمخالفته المعايير كافة.

فيلم «أصحاب ولا أعز» مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.