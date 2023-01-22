سوريا: وفاة 10 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في حلب

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أعلنت الشرطة السورية، اليوم الأحد، وفاة 10 أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد، عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله، إن "البناء مؤلف من خمسة طوابق وأن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى".

ووفق المصدر، لا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المبنى يضم سبع عائلات من نازحي مدينة عفرين وعددهم 30 شخصا ولا يزال الغالبية منهم عالقين تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من انتشال طفل 15 عاماً، على قيد الحياة فيما لا تزال عمليات البحث جارية لإخراج العالقين تحت الأنقاض.