 جنوب إفريقيا تعتزم إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا سنويا - بوابة الشروق
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جنوب إفريقيا تعتزم إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا سنويا

هديل هلال
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 11:33 ص

قال سفير دولة جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي ماكيتوكا، إنه «يتوقع إجراء التدريبات البحرية المشتركة مع روسيا والصين بشكل سنوي».

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، حول التدريبات التي أجريت في عام 2019، ومن المقرر إجراؤها مجددًا الشهر المقبل.

وأضاف ماكيتوكا: «المناورات مستمرة وتهدف إلى إظهار قدرات الدول الثلاث في المجال البحري، رد فعل الدول الأخرى من المستحيل منعه، وانتقادات طرف ثالث لن يغيّر من حقيقة إجراء التدريبات».

واستطرد: «هذه عملية سنوية.. أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لإجراء المناورات في عام 2024».

وكانت وزيرة الدفاع الجنوب إفريقية، تاندي موديسي، صرحت بوقت سابق من هذا الشهر، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الإفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.

كما أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية، في ضوء المناورات التي ستجرى في جنوب إفريقيا، خلال الفترة من 17 إلى 27 فبراير المقبل.


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