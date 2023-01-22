قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاعا نسبته 10%؛ لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار في 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.

وأضاف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2022 مقارنة بعام 2021 هي الكابلات حققت ارتفاعا بنسبة 25.6%، وارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8% وحققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاعا 0.8%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة في صادراتها 18.4%.

وكشف التقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1%، وحققت الآلات والمعدات نموا في الصادرات بلغت نسبته 104%، في حين حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاعا بنسبة 98.9% وحققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات زيادة بنسبة 75.8%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها عام 2022 هي، في أوروبا: (المملكة المتحدة - فرنسا – هولندا - ألمانيا- التشيك– إسبانيا - إيطاليا - مالطا - إيرلندا)، وفي آسيا: (السعودية – الإمارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان)، وفي أفريقيا: (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا)، وأسواق أخرى في (الأرجنتين - البرازيل - أمريكا).

ومن جانبه، أوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات خلال عام 2023 بنسبة لا تقل عن 20% عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكد الصياد، أن الزيادة المحققة في الصادرات خلال 2022 لا تلبي الطموحات لكنها جيدة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من اضطرابات وحدوث انخفاض كبير في حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الزيادة المحققة في الصادرات الهندسية شملت أغلب القطاعات وهذا مؤشرا يؤكد نجاح خطط المجلس التصديري في استهداف تحقيق نمو لكافة القطاعات التصديرية الهندسية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى تركيز المجلس على السوق الإفريقي خلال 2023 من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جدا بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية، كاشفا عن اعتماد خطة معارض وبعثات مختلفة تستهدف الأسواق في أفريقيا.

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسي، على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

وأكد المهندس شريف الصياد، أن زيادة الصادرات الهندسية تبدأ من خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية وتوفير احتياجات الصناعة.