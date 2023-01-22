اليمن: ضبط شحنة قطع طائرات مسيرة مهربة للحوثي

كشفت مصادر أمنية يمنية، اليوم الأحد، أن الأمن اليمني ضبط شحنة تضم مدخلات وقطع طائرات بدون طيار، تابعة لمليشيات الحوثي، وذلك في أحد المنافذ البرية بمحافظة المهرة.



وقالت المصادر في تصريح لـ«العين الإخبارية»، أن شرطة المهرة شرقي اليمن نجحت في ضبط شاحنة تجارية في منفذ شحن الحدودي مع عمان، وعليها 25 صندوقا مموها كان يحتوي قطع طائرات بدون طيار.



وبحسب المصادر، فإن الشاحنة التي تم إيقافها في 5 يناير الجاري وتم تفتيشها اليوم، عثر عليها نحو 100 محرك خاص بالطائرات بدون طيار، وكانت متجهة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في شمال اليمن.



وأشارت إلى أن الشاحنة التي تم اكتشافها استخدمت وثائق تشير على أنها قطع غيار تابعة لشبكة يمن موبايل، فيما كانت الصناديق تحمل شعار هواوي، وذلك للتمويه على الشحنة التي تتبع مكتب تخليص يعرف بـ«الامتياز» ومستورد محلي يعمل لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية.



وكانت السلطات الجمركية والأمنية في منفذ «شحن» الحدودي ضبطت العام الماضي، شحنتين أسلحة كانت متجهة للحوثيين، أحدها تضم 52 صاروخاً مضاداً للدروع وكانت مموهة داخل مولدات كهربائية وأخرى بين بضائع مستورة.



وتشير معلومات خاصة حصلت عليها «العين الإخبارية»، إلى أن خبراء إيرانيين ومن حزب الله الإرهابي هم من يتولى إعادة تركيب الطائرات بدون طيار، بعد تهريب قطعها المجزأة لليمن، ويتم تحضير بعض الأنواع في ورش وملاجئ بمناطق الحوثيين.



وتهرب طهران لمليشيات الحوثي المحرك «الدينامو»، وعدسات تحت الأشعة الحمراء للتصوير الدقيق من مسافات جوية عالية، فضلا عن قطع أخرى كالحساسات والمستشعرات والهوائيات، ونظام الإرسال والاستقبال والأجهزة الإلكترونية، فيما يعملون على وضع تصاميم متعددة للجسم الخارجي داخل الأراضي اليمنية.