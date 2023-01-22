محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ.



وتأتي تلك الزيارة في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.



وأعرب محافظ المنوفية، عن تقديره للدور الرائد والحيوي لجامعة الدلتا والتي تعد إضافة قوية للتعليم الجامعي التكنولوجي بالمحافظة.



وأشار إلى ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات .



وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بجميع القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.



وثمن رئيس جامعة الدلتا، الجهود الميدانية للمحافظ وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة، مؤكدا أن الجامعة تعد شريكا فعالا لمحافظة المنوفية في أعمال التنمية كافة.