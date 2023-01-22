اجتماع فرنسي ألماني لإحياء ذكرى مرور 60 عاما على معاهدة الإليزيه

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزرائهما الاجتماع في باريس اليوم الأحد لإجراء مناقشات وزارية مشتركة.



ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع والسياسة الأوروبية.



ويصادف الاجتماع، الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه بين الجارتين الأوروبيتين.



وأسست المعاهدة لصداقة بين الدولتين العدوتين سابقا، بعد مضي 18 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.



وكان من المقرر أصلا عقد اجتماع مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، ولكن تم إلغاؤه بشكل مفاجئ، مما أثار مخاوف بشأن تعثر المحور الفرنسي الألماني في أوروبا.



وأكد الجانبان منذ ذلك الحين على الأساس المشترك وتعاونهما الوثيق.



ويشار إلى أن الاجتماع الوزاري الـ23 هو أول لقاء مباشر من هذا النوع بين الحكومتين منذ عام 2019، بعد القيود التي فرضت بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتناول ماكرون وشولتس العشاء في مطعم بالعاصمة الفرنسية في ختام الاجتماع.



وقبل الاجتماع، أشاد شولتس بالصداقة الفرنسية الألمانية في رسالة عبر الفيديو: "ألمانيا وفرنسا صديقتان وشريكتان وثيقتان.. والأمر يتعلق اليوم بمشروع السلام الأوروبي في فترة التحول الزمني (في إشارة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا)، وبقيمنا التي نرغب في الحفاظ عليها والدفاع عنها وتعزيزها".