السلطات الأمريكية تطالب بفحص أبواب فئة ثانية من طائرات بوينج 737

اتسع نطاق عمليات التدقيق في جودة تصنيع طائرات شركة بوينج الأمريكية بعد إخطار السلطات الرقابية الأمريكية لشركات الطيران بضرورة فحص تركيب الأبواب في فئة ثانية من طائرات بوينج 737، حيث وجدت شركات طيران مشكلات في تثبيت هذه الأبواب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أوصت شركات الطيران بفحص الطائرات طراز بوينج 737-900 إي.آر التي تستخدم نفس وحدات تثبيت الأبواب المستخدمة في الطائرة التابعة لشركة الطيران الأمريكية ألاسكا أيرلاينز، والتي تعرضت لانفصال أحد أبوابها أثناء التحليق في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن الطراز 737-900 إي.آر سابق على طراز الطائرة 737 ماكس9 التي تعرضت لحادث انفصال الباب يوم 5 يناير الحالي.

وبحسب بيانات شركة بوينج فإنها سلمت 505 طائرات من طرز 737-900 إي.آر لشركات الطيران على مستوى العالم، ولا تستخدم كل هذه الطائرات نفس سدادات الأبواب المستخدمة في طائرة شركة ألاسكا أيرلاينز، حيث أن استخدام هذه الأبواب يتوقف على تصميم مقاعد كل شركة طيران على حدة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن فحص أبواب طائرات 737-900 إي.آر سيقدم "مستوى إضافيا من عوامل السلامة".

وأوصت الإدارة شركات الطيران بإجراء فحص بصري للسدادات للتأكد من أن الباب مثبت بطريقة مناسبة.

وقالت الإدارة في بيان منفصل، إن بعض شركات الطيران المستخدمة لهذه الطائرات أبلغت عن ملاحظة وجود براغي ظاهرة في الأبواب أثناء الفحص.

ويجرى تحقيق في الفوضى التى حدثت في 5 يناير عندما انفصل سداد باب نتيجة عيوب فنية عن طائرة من طراز 737 ماكس 9 تابعة لخطوط آلاسكا الجوية بعد وقت قصير من إقلاعها من بورتلاند، بولاية أوريجون، مما اضطرها إلى الهبوط الاضطراري وعلى متنها177 شخصا.

ومنعت إدارة الطيران الفيدرالية طائرات ماكس 9 التي تحتوي على سدادات الأبواب من الطيران، مما أثر على حوالي 170 طائرة حول العالم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شركة بوينج اعتزامها زيادة عمليات فحص طائراتها في مراحل الإنتاج وفتح مصانعها أمام شركات الطيران العميلة في إطار مساعيها لتحسين إجراءات مراقبة الجودة في أعقاب الحادث الذي تعرضت له إحدى طائراتها لدى شركة الطيران الأمريكية ألاسكا أيرلاينز في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال ستان ديل رئيس قطاع الطائرات المدنية في بوينج في خطاب إلى العاملين في الشركة إنها أرسلت فريقا للعمل مع شركة سبريت أيرو سيستمز أكبر مورديها، وستراجع وتفحص تركيب باب الخروج الأوسط في الطائرة قبل تركيب مكونات جسم الطائرة في بوينج.

وأضاف أن الشركة ستستعين بطرف مستقل لمراجعة إجراءات مراقبة الجودة لديها واقتراح أي تحسينات مطلوبة، مضيفة طبقة جديدة إلى إجراءات الفحص والتدقيق إلى عملية التصنيع.

وقال ديل: "كل شي نقوم به يجب أن يتوافق مع متطلبات نظام إدارة الجودة لدينا، وأي شيء أقل من ذلك غير مقبول، على كل واحد منا أن يتحمل المسئولية شخصيا عن هذا العمل المهم".