استمرار تراجع عدد ناقلات النفط العابرة للبحر الأحمر

أظهرت بيانات ملاحية تراجع عدد ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية التي تمر عبر مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء من شركة فورتيكسا للبيانات الملاحية حتى يوم 19 يناير الحالي، تراجع عدد الناقلات التي تحمل منتجات نفطية نظيفة لا تشمل الديزل الحيوي والكيماويات، بنسبة 50% خلال أول 19 يوما من الشهر الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه انخفض عدد الناقلات التي تحمل النفط الخام بنسبة 25% خلال الفترة نفسها.

يذكر أن أغلب شركات النقل البحري أوقفت مرور سفنها من مضيق باب المندب والبحر الأحمر على خلفية الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل بسبب عدوان الاحتلال على قطاع غزة