مشروع ألماني فرنسي للتسامح بأوروبا والسلام والاندماج في الشرق الأوسط

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تعتزم شخصيات من ألمانيا وفرنسا إطلاق مشروع مشترك للترويج للتسامح في أوروبا والسلام والاندماج في الشرق الأوسط.

ويحمل المشروع اسم "لجنة مكافحة معاداة السامية ومعاداة الأجانب في أوروبا وتعزيز السلام والاندماج الإقليمي في الشرق الأوسط"، وسيقود هذه اللجنة الرئيس السابق لحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية والنائب البرلماني أرمين لاشيت، وليا بيسار وجويل هيرتسوج من (مشروع علاء الدين).

جاء ذلك وفقا لما أعلنه لاشيت وبيسار في برلين اليوم الاثنين، في إطار الاحتفال بيوم الصداقة الألمانية الفرنسية.

يذكر أن لاشيت الذي كان المرشح السابق على منصب المستشار الألماني، يترأس جمعية دعم عملية إبراهيم للسلام والاندماج الإقليمي، أما مشروع "علاء الدين" ومقره باريس فيعمل من أجل إنشاء حوار بين اليهود والمسلمين.

وأعلن لاشيت وبيسار وهيرتسوج أن اللجنة تعتزم إطلاق ثلاثة برامج على مستوى أوروبا بهدف تعزيز تصدي الشبان الأوروبيين بوجه خاص للكراهية ومعاداة السامية والعنصرية.

وتتضمن هذه البرامج برنامجا تعاونيا للجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل الباحثين والطلاب، بالإضافة إلى شراكة بين أندية كرة القدم.

كما تعتزم اللجنة العمل بالتعاون مع وزارتي التعليم في كلا البلدين والمفوضية الأوروبية على برنامج تدريب المعلمين.