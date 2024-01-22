الرجاء يفوز على الزهور بهدفين مقابل هدف ويتصدر مجموعة مطروح بدوري القسم الثالث

فاز فريق كرة القادم بنادي الرجاء الرياضي بمطروح، على نادي الزهور بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، بملعب المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية بدوري القسم الثالث.

وبدأ الرجاء المباراة بضغط متواصل، عن طريق مصطفى مدحت من الناحية اليمنى، والذى أضاع العديد من الأهداف المحققة، فيما احتسب الحكم في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، ضربة جزاء للرجاء بعدما انفرد زياد حمودة بالكرة إلا أن حارس الزهور عبد الرواف حمد عرقله؛ ليحرز من خلالها كريم عبد الواحد أول أهداف الرجاء.

وأضاف أحمد خالد الهدف الثاني لمحاربي الصحراء، من تمريرة متقنة من كريم عبد الواحد، في الدقيقة 73، بينما أحرز هدف الزهور مصطفى صلاح من تسديدة صاروخية في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز الرجاء بهدفين مقابل هدف.

وارتفع بهذه النتيجة، رصيد الرجاء إلى النقطة 24 في صدارة المجموعة، بينما توقف الزهور عند النقطة 22 في المركز الثاني بترتيب المجموعة.