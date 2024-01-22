الصين تهدد بالرد على حرب الهيمنة الأمريكية على صناعة الرقائق

قال السفير الصيني لدى هولندا في تصريحات صحفية، إن الاتحاد الأوروبي يستطيع تجنب رد صيني حاسم على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين.

وفي مقابلة مع صحيفة "إن.آر.سي" الهولندية، قال السفير الصيني تان جيان "إذا تعامل معنا الأمريكيون بطريقة مهيمنة، سنرد عليهم، لكن لا يجب أن تتأثر علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي" بهذه المواجهة.

يذكر أن هولندا هي مقر شركة "أيه.إس.إم.إل هولدنج" التي تنتج أحدث معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وانخرطت في النزاع الجيوسياسي بين بكين وواشنطن حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكبح جماح محاولات الصين امتلاك صناعة رقائق متطورة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السفير الصيني قوله في المقابلة الصحفية "الولايات المتحدة توسع فكرة الأمن لتشمل موضوعات ومجالات ليس لها أي علاقة بالمخاطر العسكرية.. وهي تضغط على حلفائها للقيام بنفس الأمر".

وفي وقت سابق، ألغت شركة "أيه.إٍس.إم.إل هولدنج" صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين، في استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.

كانت الشركة الهولندية قد حصلت قبل ذلك على ترخيص لبيع ثلاثة من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير الحالي.

وقال تان إن الحوار مع الحكومة الهولندية يحتاج إلى التحسن لمنع تدهور الموقف بصورة أكبر. وتجد الشركات الصينية صعوبات متزايدة في العمل في دول الاتحاد الأوروبي بسبب زيادة القيود والضغوط السياسية.

وأضاف أن السياسة الأوروبية تجاه الصين مرتبكة "وتتم الإشارة إلى الصين باعتبارها شريك تعاون ومنافس اقتصادي وخصم رئيسي".