الزمالك يوضح سبب تأخر رد الفيفا في أزمة القيد

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على ملف القضايا الدولية، سبب تأخر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتأكيد على رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على النادي.

وأعلن الزمالك قبل 3 أيام انتهاء أزمة القيد، وأن النادي كان بصدد العمل على حل 14 قضية، بمستحقات مالية ضخمة لجهات عدة.

ورغم ذلك لم يعلن الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي عن انتهاء أزمة القيد لدى نادي الزمالك، ضمن عدة أندية لا تزال في قائمة حظر القيد.

وأوضح أدهم عبر حسابه الرسمي على "X": " لازالة اي لغط او محاولات تسويق اكاذيب، ارفقت منذ قليل رد الفيفا فيما يتعلق قضية كاراكاس يوم ١٩ يناير ٢٠٢٤، الزمالك سدد كافة المستحقات و الفيفا امهل كاراكاس ٥ ايام لتأكيد تلقي المستحقات ، في حالة عدم رد كاراكاس سيعتبر الفيفا القضيه قد تم تسويتها و يتم تلقائيًا رفع عقوبة ايقاف القيد".