 إخماد حريق ناجم عن هجوم بمسيرة قرب سان بطرسبرج في روسيا - بوابة الشروق
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إخماد حريق ناجم عن هجوم بمسيرة قرب سان بطرسبرج في روسيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 8:14 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 8:14 م

أعلن رئيس إدارة المنطقة التي تضم محطة للغاز قرب مدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم الاثنين، إخماد حريق في المحطة، والذي قالت الحكومة الروسية إنه ناجم عن هجوم بمسيرة أوكرانية، بعد أن استمر اشتعال النيران فيه لأكثر من يوم.

وقال مسئولون روس أمس الأحد، إن هجوما بمسيرة استهدف ميناء أوست-لوجا المطل على بحر البلطيق تسبب في نشوب حريق في محطة تابعة لشركة نوفاتيك الروسية الرئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات رسمية عن حجم الأضرار.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية هي التي أعلنت عن وقوع الهجوم في بداية الأمر، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية فقط بأنه "تم صد هجوم بمسيرات تابعة للعدو"، واعترف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالهجوم اليوم الاثنين.

وفي الوقت ذاته، قال بيسكوف إن روسيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة "للحماية من مثل هذه الهجمات الإرهابية".

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