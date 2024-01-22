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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها في اليوم 108 من الحرب على القطاع مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 25.105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة "معا" الإخبارية.

• خان يونس

ووسع الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية بشكل لافت الليل الماضي في محافظة خان يونس خاصة في الأجزاء الجنوبية والغربية.

ووصل 12 شهيداً بينهم 3 أطفال وسيدة إلى مشفى ناصر في خان يونس جراء القصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة.

كما نقل عدد من الجرحى من خان يونس إلى المشفى الكويتي برفح لتلقي العلاج.

وقصفت الطائرات الاسرائيلية منزلا في محيط المشفى الميداني الأردني وأبراج طيبة غربي خان يونس ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء.

وأطلقت قوات الاحتلال المتوغلة النار في محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس وسط شهادات عن اصابة مبنى الإدارة بالرصاص.

وتضم جامعة الأقصى آلاف النازحين من مختلف مناطق قطاع غزة.

وتسيطر دبابات الاحتلال بالنار على مباني الجامعة.

• مدينة غزة والشمال

وارتقى ثلاثة شهداء في استهداف شقة سكنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة.

والشهيدات الثلاث من عائلة منصور وقد نقلن إلى مجمع الشفاء الطبي.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

• وسط القطاع

ووصل 4 شهداء إلى مستشفى الأقصى جراء استهداف منزل في منطقة السوارحه وسط القطاع.

كما ارتقى شهيد وإصابة في استهداف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.