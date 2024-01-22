أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع عن إصدارها كتاب "إعلام الكراهية: آليات تغطية نزاعات الهوية" للكاتب والصحفي مايكل فارس، وسيكون الكتاب متوفرا ضمن إصدارات الدار المشاركة في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والتي تنعقد فعالياته في الفترة من 24 يناير، وحتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ونقرأ على غلاف الكتاب: "إن العمل محاولة علمية وعملية لإنشاء خريطة إدراكية متكاملة لتغطية نزاعات الهُوِيَّة الدينية والعرقية والإثنية، بإدخال علوم المنطق والفلسفة وعلم النفس، كمداخل جديدة لفهم العمل الصحفي، ودمج الممارسات العملية مع المفاهيم والدراسات الأكاديمية".

وتتضمن كلمة الغلاف أيضا: "عبر 8 فصول رئيسية تكمل كل منها الأخرى، تم خلالها تصميم أدوات جديدة مبنية على دراسات علمية ونماذج واقعية، يُمكن تطبيقها في فهم وتحليل وتغطية نزعات الهُوِيَّة عطفا على تطبيقات تفاعلية تُمكن القارئ من التفاعل مباشرة مع تلك الأدوات".

وتسعى فصول الكتاب، لتفهم وإدراك الأخطاء التي نقع بها خلال تغطية الأزمات عمومًا والنزعات المبنية على الهُوِيَّة خصوصا، سواء الدينية أو العرقية أو الإثنية في إعلام الدول العربية، فمن يتأمل المشهد الإعلامي يكتشف جليا مدى الارتباك في تناول الأزمات حين تتصدر الساحة، خاصة تلك التي تقودها وسائل التواصل الاجتماعي، ليقع الإعلام بين مطرقة "انتشار السوشيال" وسندان سياستها التحريرية، لتخرج صورة مشوهة منقوصة للأحداث.