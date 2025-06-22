الهيئة تطمئن المواطنين بأنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها

الهيئة تؤكد المتابعة على مدار الساعة للتطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقًا لتطورات الأحداث الجارية

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة لهذه التطورات، كما أوضحت أنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها.

يأتي ذلك في ضوء ما حدث فجر يوم الأحد من استهداف لمنشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم بدولة إيران.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال:

- المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

- متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة على جميع أنحاء الجمهورية.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين، الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.