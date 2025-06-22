قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، اليوم الأحد، إنه يجري التحقيق في احتمال أن يكون الصاروخ الذي سقط في حيفا دون تفعيل الإنذارات هو صاروخ اعتراضي فشل إطلاقه.

وكانت القناة 12 العبرية، أوضحت في وقت سابق من اليوم، أن "حدثا غير عادي وقع في حيفا مع سماع انفجارات ودون انطلاق أي إنذارات"

وسقطت صواريخ إيرانية، صباح الأحد، في عدة مواقع داخل إسرائيل، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص وتدمير عدة مواقع، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت فجرا منشآت نووية في إيران، ولا يزال حصر الخسائر جاريا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن إيران أطلقت 27 صاروخا باتجاه البلاد على دفعتين، 22 بالأولى و5 بالثانية.

بدورها، أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى تدمير أكثر من 10 مواقع في حيفا شمالا، ونيس تسيونا وروحوفوت وتل أبيب بالوسط جراء صواريخ إيران.

كما لحقت أضرار مباشرة بمبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، إلى جانب تدمير العديد من المباني بالمنطقة الساحلية بسبب سقوط واعتراض الصواريخ الإيرانية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الأرض اهتزت بقوة في مدينة القدس مع اعتراض الصواريخ الإيرانية، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها تلقت بلاغات عن سقوط "قطع قتالية" في عدة مواقع ضمن منطقة تل أبيب.