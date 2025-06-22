 السلامة النووي الإيراني: لم يتم تسجيل أي تلوث إشعاعي بفضل التدابير المسبقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلامة النووي الإيراني: لم يتم تسجيل أي تلوث إشعاعي بفضل التدابير المسبقة

طهران - أ ش أ
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 11:17 ص

أكد مركز السلامة النووية الإيراني، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي تلوث إشعاعي أو تسرب نووي بفضل التدابير المسبقة، عقب الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية.

وأوضح المركز ـ حسبما أفادت قناة (العالم) الإيرانية ـ أنه لا يوجد أي خطر على السكان المقيمين بالقرب من المواقع النووية فوردو وأصفهان ونطنز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن - في وقت سابق من فجر اليوم - أن القوات الأمريكية نفذت هجمات ناجحة على 3 منشآت نووية إيرانية، وهي فوردو، نطنز وأصفهان، مضيفا أن جميع الطائرات المشاركة في العملية غادرت المجال الجوي الإيراني.

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