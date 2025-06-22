السلامة النووي الإيراني: لم يتم تسجيل أي تلوث إشعاعي بفضل التدابير المسبقة

أكد مركز السلامة النووية الإيراني، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي تلوث إشعاعي أو تسرب نووي بفضل التدابير المسبقة، عقب الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية.

وأوضح المركز ـ حسبما أفادت قناة (العالم) الإيرانية ـ أنه لا يوجد أي خطر على السكان المقيمين بالقرب من المواقع النووية فوردو وأصفهان ونطنز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن - في وقت سابق من فجر اليوم - أن القوات الأمريكية نفذت هجمات ناجحة على 3 منشآت نووية إيرانية، وهي فوردو، نطنز وأصفهان، مضيفا أن جميع الطائرات المشاركة في العملية غادرت المجال الجوي الإيراني.