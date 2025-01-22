جيما الألمانية ترفع دعوى ضد شركة أمريكية لاستخدام أغاني محمية بالذكاء الاصطناعي

قامت جمعية حقوق الاداء الموسيقي الألمانية "جيما" باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة أمريكية للذكاء الاصطناعي، والتي تدعي أنها تقوم بإنتاج أغاني مشابهة جدا للأغاني الموجودة مسبقا.



وقالت الجمعية اليوم الثلاثاء إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سونو" الأمريكية أمام محكمة ميونخ الابتدائية. وتتهم "جيما" شركة "سونو" باستخدام تسجيلات محمية لأغاني مشهورة عالميا دون تسديد حقوقها.



ونتيجة لذلك، تقول "جيما" إن أداة الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة "سونو" تنتج محتوى مشابه بشكل محير للأغاني الأصلية لفنانين ألمان مثل "أتملوس" لهيلين فيشر، و"دادي كول" لبوني إم، و"مامبو رقم 5" للو بيرا.



وتقدم "سونو" أداة ذكاء اصطناعي يمكن استخدامها لإنشاء مقاطع موسيقية بمساعدة توجيهات بسيطة. ومع ذلك، تقول "جيما" إن النتائج "تتماشى إلى حد كبير مع الأعمال الشهيرة عالميا من حيث اللحن، والتناغم، والإيقاع".

وتعتقد الجمعية أن "سونو" قد "استخدمت بشكل منهجي قائمة أعمال "جيما" لتدريب أداة الموسيقى الخاصة بها، والآن تستغلها تجاريا دون إشراك المؤلفين المالي".

وقامت "جيما" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمقاضاة "أوبن إيه آي"، الشركة التي تقف وراء "تشات جي بي تي". وكان الاتهام حينها هو استخدام كلمات الأغاني، أما الآن فهو يتعلق بالموسيقى.

وتقول "جيما" إن الهدف العام من الدعوى هو "معاملة عادلة للمؤلفين وتعويضهم بشكل مناسب".



وقال توبياس هولتسميولر، الرئيس التنفيذي لـ"جيما":"مقدمو الذكاء الاصطناعي مثل شركة سونو يستخدمون أعمال أعضائنا دون إذنهم ويحققون أرباحا مالية منها".

وأضاف:"في نفس الوقت، فإن الإنتاج الناتج بهذه الطريقة ينافس الأعمال التي أنشأها البشر ويحرمه من قاعدته الاقتصادية".

وتدعي "جيما" أنها تمثل حقوق الملكية الفكرية لحوالي 95 ألف عضو - من المؤلفين، والكتاب، والناشرين الموسيقيين - بالإضافة إلى أكثر من 2 مليون مالك حقوق من جميع أنحاء العالم.